Am Rande der Pegida-Demonstration ist es am Montagabend in Dresden zu mehreren Zwischenfällen gekommen. So gab es laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen einem Pegida-Anhänger und einem Gegendemonstranten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten ein Plakat, dessen Inhalt möglicherweise strafbar ist. Details hierzu wurden nicht genannt.



Nach Abschluss der Versammlung stellten Polizisten einen Mann, der mit mehreren Begleitern einem 30-Jährigen ein Handy aus der Hand geschlagen und ihn beleidigt haben soll. Insgesamt waren 160 Polizisten im Einsatz.