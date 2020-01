Die Polizei hatte bei ihrem Einsatz in Radebeul einen ganzen Straßenzug abgeriegelt.

Die Polizei hatte bei ihrem Einsatz in Radebeul einen ganzen Straßenzug abgeriegelt. Bildrechte: MDR/xcitepress

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Sonnabend in Radebeul angerückt. Eine Frau hatte sich von ihrem ehemaligen Lebensgefährten bedroht gefühlt. Die Polizei teilte mit, der Beschuldigte sei beim Verlassen eines Grundstücks in der Reichsstraße mit seinem Auto kontrolliert worden. Dabei wurden eine Neun-Millimeter-Pistole sowie Drogen gefunden. Der aus Serbien stammende 47-Jährige wurde den Angaben zufolge vorläufig festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.