Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl im Dresdner Historischen Grünen Gewölbe vor knapp einem Jahr sind am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft den Beschuldigten schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vor. Bei den Festgenommenen handele es sich um deutsche Staatsbürger, hieß es. Die drei Männer seien am Mittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden.