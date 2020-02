Mit dem Thema Würde befasst sich der diesjährige Fotowettbewerb Portraits - Hellerau Photography Award. Zur Vernissage am Donnerstag sind die Preise für die besten fotografischen Arbeiten verliehen worden. Der erste mit 5.000 Euro dotierte Preis ging dabei an Rosa Mariniello. Die Italienerin zeigt auf ihren Bildern Menschen mit Vitiligo, der sogenannten Weißfleckenkrankheit. Bei der chronischen Erkrankung entstehen weiße, pigmentfreie Partien der Haut.

Der zweite Preis ging mit 2.000 Euro an Ingar Krauss. Der Berliner hat Wanderarbeiter porträtiert. Der mit 1.000 Euro dotierte dritte Preis ist zweimal vergeben worden: Der Niederländer Milan Gies hat sich fotografisch mit der geschlechtlichen Identität befasst. Der gebürtige Italiener Raul Ariano, der wechselnd in China und Vietnam lebt, beschäftigte sich mit Homosexualität in Asien.