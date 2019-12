Ausführliche Auswertung

Aus den Fähigkeiten und Fertigkeiten erarbeitet die Praxisberaterin individuelle Kompetenzprofile. So kann jeder Schüler schnell erkennen, wo seine Stärken liegen und wo eventuell noch Luft nach oben ist. Dafür werden über eine Woche lang mehrere Übungen durchgeführt. So geht es abwechselnd um Kommunikation, Geschick, Teamfähigkeit. Auch darum, Kritik zu verkraften und aus seinen Fehlern zu lernen, erklärt Nicole Wenzel. Zum Schluss müssen sich die Schüler noch selbst einschätzen. Dann geht es in die Einzelgespräche und in Gespräche mit den Eltern.

Ich bewerte die Kinder subjektiv. Das können viele Eltern nicht. Dabei unterstütze ich sie. Nicole Wenzel Praxisberaterin 116. Oberschule Dresden

Straffer Zeitplan auf dem Weg zum Wunschberuf

Praxisberaterin Nicole Wenzel erklärt die unterschiedlichen Berufsbilder. Was macht beispielsweise ein Erzieher oder eine Schreinerin? Bildrechte: MDR/Florian Glatter Anhand ihrer persönlichen Kompetenzen legt die Praxisberaterin einen individuellen Schwerpunkt. Bis zum Ende der 7. Klasse soll jeder Schüler seine Stärken kennen. Spätestens in der 8. Klasse sollte der Berufswunsch schon fester definiert werden. Dann gehe es auch ins erste Praktikum, weiß Wenzel. Die Praxisberaterin hilft bei der Stellensuche und vermittelt Kontakte in der Stadt. Sie kümmert sich um Exkursionen zu regionalen Unternehmen, zusätzliche Praktika und lädt ehemalige Schüler an die Schule ein, die nun eine Berufsausbildung absolvieren.

Ich gebe den Kindern nicht vor, welchen Beruf sie erlernen sollen. Aber ich sage ihnen, wo ihre Stärken liegen und kann mögliche Berufsfelder zeigen. Nicole Wenzel Praxisberaterin

Praxisberaterin im vierten Jahr

"Das schönste ist, wenn die Schüler an meiner Tür klopfen und fragen, ob ich ihnen einen Tipp geben kann. Dann sehe ich mich in meiner Arbeit bestätigt", strahlt Nicole Wenzel. Praxisberaterinnen wie sie sollen die Lehrkräfte an den Schulen entlasten. Seit 2014 sind sie im Einsatz. Der erste Jahrgang von Nicole Wenzel hat bereits den Abschluss gemacht. Viele Ehemalige sind an ihren Berufswünschen dran geblieben und haben mittlerweile eine Ausbildungsstelle, freut sich Wenzel. Ihr Ziel sei es, dass "Schüler sich realistisch einschätzen können, Berufe kennen, sich selbst um den Praktikumsplatz kümmern, Lebenskompetenzen aufbauen und damit auch beginnen, ihren Weg selbstständiger als vorher zu gehen."

Praxisberater an Oberschulen Derzeit sind 160 Praxisberater in Sachsen im Einsatz. Sie legen den Grundstein für die Arbeit der Berufsberater der Arbeitsagenturen und der Berufsorientierungslehrer an den Schulen. Die Praxisberater sind Fachkräfte aus den Bereichen Pädagogik, Sozialpädagogik und Soziale Arbeit, die bereits auf ein breites Netzwerk von Partnern (Unternehmer, Vereine und Verbände) zurückgreifen können. Das Projekt wird jährlich mit einer Million Euro vom Sächsischen Kultusministerium sowie mit einer Million Euro von der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit finanziert. Für den weiteren Projektausbau stehen bis 2020 insgesamt 28 Millionen Euro zur Verfügung.

Quelle: Kultusministerium Sachsen