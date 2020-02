Die in Dresden geborene Schriftstellerin Brigitte Schubert-Oustry ist am Freitag mit dem französischen Verdienstorden "Chevalier dans l'ordre national du Mérité" ausgezeichnet worden. Wie die französische Botschaft mitteilte, wird der 80-Jährigen der Orden für die Arbeit ihrer Literaturstiftung "Hommage a la France" überreicht. Die Stiftung zeichnet seit 2013 jedes Jahr Autoren aus, die sich mit dem Thema "Frankreich" beschäftigen.

"Der Verdienstorden ist für mich eine große Ehre. Ich fühle mich gerührt", sagte Brigitte Schubert-Oustry MDR SACHSEN. "Frankreich ist ein Land, in dem ich 50 Jahre sehr glücklich gelebt habe. Ich weiß, was ich diesem Land schuldig bin und was mich für immer mit diesem Land verbindet."

Schubert-Oustry hat als Kind die Bombardierung Dresdens erlebt und flüchtete später aus der DDR, um ein Musikstudium an einer Hochschule zu absolvieren. Nach kargen "Hungerjahren" mit Flüchtlingsstipendium in Berlin und ihrem Abschluss als Pianistin begann sie ein journalistisches Volontariat. Über die Liebe zu Frankreich und zu ihrem französischen Mann landete sie schließlich in Paris, wo sie viele Jahre als Auslandskorrespondentin für den öffentlichen Rundfunk in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeitete.