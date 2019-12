Der Kabelnetzbetreiber und Internetanbieter Tele Columbus erhält für seine Marke Pÿur den Negativpreis "Prellbock 2019" der Verbraucherzentrale Sachsen. Andreas Eichhorst, Vorstand der Verbraucherzentrale, sagte: "Viele Kunden des diesjährigen Prellbock-Gewinners berichten von einem Ohnmachtsgefühl, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Probleme mit dem Anbieter selbst zu lösen." Der High-Speed-Internet-Anschluss von Pÿur halte nicht, was er verspreche, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem würden Rechnungen an Kunden verschickt, welche eigentlich einen anderen Vertrag abgeschlossen haben. Die Verbraucherzentrale kündigte eine Abmahnung gegen das Unternehmen an.