Die Vergangenheit mahnt uns, nicht wegzuschauen, die Gefahr beim Namen zu nennen, öffentlich aufzustehen und entschieden 'nein' zu sagen, wenn unsere Mitmenschen beleidigt, angefeindet und verletzt werden. Aufruf "Demokratie braucht Rückgrat"

Unterstützt wird der Aufruf demnach unter anderem vom Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden, der katholischen Kirche, der evangelischen Landeskirche und vielen Privatpersonen, darunter Verantwortungsträger aus Politik, Kunst, Sport und Wissenschaft. Erwartet würden etwa 1.000 Teilnehmer.



Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), Schlagerstar Roland Kaiser, der Dresdner evangelische Superintendent Albrecht Nollau und der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP). Die Organisatoren rechnen mit rund 1.000 Teilnehmern.

Die Frauenkirche und die Kreuzkirche in Dresden laden zudem am Montagabend zu Friedensgebeten ein. Damit solle ein Zeichen für ein wertschätzendes und Demokratie achtendes Miteinander gesetzt werden, hieß es. Im Anschluss an die Gebete in der Kreuz- und Frauenkirche seien die Teilnehmenden eingeladen, "Kerzen als stille Botschafter des Friedens zu entzünden und mit ihnen in der Hand vor die Gotteshäuser zu treten", teilte die Stiftung Frauenkirche am Freitag in Dresden mit.

Gerade in diesen Tagen, in denen Dresden der Schrecken von Krieg und Zerstörung gedenkt, sind das wahrhaftige Erinnern und die bewusste Wertschätzung der demokratischen Grundordnung angezeigt. Sebastian Feydt Frauenkirchenpfarrer

Mehrere Gruppen wollen gegen den Höcke-Auftritt demonstrieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aufrufe zum Protest gegen den Höcke-Auftritt bei der inzwischen 200. Pegida-Kundgebung gibt es zudem von Gruppen wie "Nationalismus raus aus den Köpfen", "Herz statt Hetze", "Dresden Place to Be" oder "Dresden nazifrei" sowie der Linken-Fraktion im Sächsischen Landtag.



Erst am Samstag hatten mehrere Tausend Menschen in Dresden gegen eine rechtsextremen sogenannten Trauermarsch protestiert.

Höckes Auftritt in Dresden ist in seiner Partei umstritten. Dieser Auftritt wenige Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg sei riskant, sagte Bundesvorstandsmitglied Alexander Wolf am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Man wisse nie, wer daran teilnimmt. Das habe die AfD bei ihrem "Trauermarsch" in Chemnitz 2018 festgestellt. Er befürchte, dass nun auch bei dieser Pegida-Kundgebung "möglicherweise negative Bilder entstehen könnten, die der AfD angelastet werden".



Höckes Teilnahme an einer Pegida-Kundgebung dürfte nach Angaben aus Parteikreisen auch bei einer Bundesvorstandssitzung am kommenden Montag Thema sein. Die AfD hatte in ihrem Mitgliedermagazin "AfD Kompakt" im vergangenen Jahr unter Berücksichtigung eines Schiedsgerichtsurteils von 2016 folgende Beschlusslage veröffentlicht: "Der Bundesvorstand beschließt, dass AfD-Mitglieder nicht mit Parteisymbolen bei PEGIDA-Veranstaltungen auftreten sollen. Redeauftritte von PEGIDA-Vertretern und PEGIDA-Symbole auf AfD-Veranstaltungen lehnen wir ab."

Höcke war bereits im Mai 2018 bei Pegida zu Gast. Damals bezeichnete er Deutschland als eine "zu Teilen despotische Bananenrepublik". Für Aufsehen sorgte er auch, als er bei einer Rede in Dresden im Januar 2017 mit Blick auf die Geschichtsaufarbeitung in Deutschland von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" sprach und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" forderte.

Quelle: MDR/dk/epd/dpa