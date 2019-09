Unterstützung erhalten die Anwohner unter anderem von den Grünen. Stadt- und Kreisrat Martin Oehmichen sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN, in der Nachbarschaft mache sich eine gewisse Fassungslosigkeit über dieses und andere Bauprojekte in Radebeul breit. Er begrüße es, dass sich die Anwohner nun zusammengeschlossen haben, um ein sichtbares Zeichen gegen das ihrer Ansicht nach überdimensionierte Bauprojekt zu setzen. "Das Problem hier ist auch, dass viel Grün verschwindet, weil immer mehr Flächen versiegelt werden. Und es findet eine Verdrängung statt." Oehmichen appellierte an die Stadt, sich wieder stärker auf ihre eigene Gestaltungsrichtlinie für die Villengebiete in der Ober-und Niederlößnitz zu besinnen.



Das aktuelle Bauprojekt am Augustusweg sei zwar nicht mehr aufzuhalten, so Oehmichen. Er hoffe aber, dass die Stadt Radebeul bei zukünftigen Bauprojekten "mehr Einfluss nimmt".

Radebeul im Speckgürtel von Dresden ist schon immer eine beliebte Wohngegend, wo die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen hoch ist. An der Meißner Straße entsteht gerade dieser Wohnpark mit 57 Wohnungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK