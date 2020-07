Dieses Vorhaben empfinden die meisten Biker als unverhältnismäßig, pauschale Verurteilung und auch als Ungleichbehandlung - schließlich sind andere Lärmverursacher wie beispielsweise getunte Autos nicht betroffen. Ex-FDP-Landeschef Holger Zastrow, Sprecher der Protestorganisatoren in Dresden, bezeichnete die Forderungen des Bundesrates als einen massiven Eingriff in die Freiheitsrechte. Ein Hobby dürfe nicht so stark beschnitten werden. Wenn Kommunen über solche Sonntagsfahrverbote entscheiden dürften, drohe ganz schnell ein Flickenteppich im Land, warnte Zastrow und mahnte, statt Verboten sei ein Dialog nötig.

Zeitlich und örtlich begrenzte Motorradfahrverbote sind auch ohne die Bundesratsinitiative bereits möglich – allerdings nicht aus Lärmschutzgründen, sondern beispielsweise wegen der Verkehrssicherheit. So gilt in Sachsen bereits seit Mai 2018 an Wochenenden und Feiertagen ein Fahrverbot für Motorräder auf der Staatsstraße 165 bei Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. Die Serpentinen wurden an diesen Tagen immer wieder von Bikern für Zeitrennen mit extremen Kurvenlagen genutzt. Die Folge waren überdurchschnittlich viele Unfälle, bei denen auch Unbeteiligte zu Schaden kamen. 2019 wurde das befristete Verbot verlängert.