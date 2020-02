15.02.2020 | 07:00 Uhr Proteste gegen rechtsextremen Aufzug in Dresden erwartet

Nach dem friedlichen Gedenken zum 75. Jahrestag der Zerstörung Dresdens rechnet die Polizei am Sonnabend mit mehreren hundert Demonstranten in der sächsischen Landeshauptstadt. Rechtsextreme haben einen sogenannten Trauermarsch zur Erinnerung an die Zerstörung der Elbestadt durch alliierte Bomber im Februar 1945 angemeldet. Die Organisatoren erwarten rund 800 Teilnehmer. Aus Protest gegen den Neonazi-Aufmarsch sind mehrere Gegendemonstrationen geplant.