Etwa 50 Menschen haben am Freitag vor dem MDR Landesfunkhaus Sachsen dagegen demonstriert, dass der Kabarettist Uwe Steimle künftig nicht mehr im Programm des Mitteldeutschen Rundfunks zu sehen und zu hören ist. Sie hielten ein Spruchband hoch mit dem Text: "Meinungsfreiheit abgeschafft, Demokratie am Ende".

Der MDR hatte am Mittwoch die Zusammenarbeit mit Uwe Steimle beendet. Steimle habe "wiederholt und massiv" in öffentlichen Äußerungen die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage gestellt.