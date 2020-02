Mit einem Seifenopernball, bunten Ideen und Elektro-Musik protestieren Kulturschaffende aus Dresden gegen das Preisverleihungsgebahren des Semperopernvereins (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Kulturschaffende und Menschenrechtsinitiativen in Dresden kritisieren die Vorgänge rings um die Ordensverleihung des Semperopernball-Vereins an Ägyptens Machthaber Abdel Fattah al-Sisi. Ihr Protest ist ab Freitagnachmittag in Dresden-Neustadt bei einer Kundgebung zu hören. Die Veranstaltung mündet in einen Seifenopernball in der Innenstadt nahe der Semperoper. Vor der Hofkirche wird Amnesty International eine Mahnwache für Menschenrechte abhalten. Die Aktionen im Einzelnen:

Seifenopernball mit satirischem Unterton

Dresdner Kunst- und Kulturschaffende laden mit der Band "Banda Comunale" und dem Verein "Tolerave" zu einer Kundgebung ein, die am Freitag um 17:30 Uhr am Alaunplatz in der Dresdner Neustadt beginnt. Die Teilnehmer wollen bis 19 Uhr zum Schlossplatz ziehen und dort den 1. Dresdner Seifenopernball eröffnen. Alle Ballteilnehmer sollen laut Veranstalter "Seifenblasen mitbringen".



Bis 21 Uhr werden dort Bands spielen und auch der 1. Dresdner Seifenoperorden vergeben. Das soll analog den Kriterien, die der Semperopernball-Verein anlegt, geschehen: "basisnah und willkürlich", hieß es in der Ankündigung. "Der bewusst satirische Unterton ist uns wichtig, weil wir damit die Dinge aufgreifen, die uns rings um den Semperopernball stören", sagte einer der Mitorganisatoren, Lennart Hoppe, MDR SACHSEN.

Wir wollen als Dresdner Gesicht zeigen und sagen: Das geht so nicht! Lennart Hoppe Mitorganisator 1. Dresdner Seifenopernball

Einladung an unzufriedene Dresdner

In den vergangenen Tagen seien sich die rund 20 Organisatoren einig geworden, dass sie "nicht unkommentiert lassen wollen, was unter dem Radar in der Semperoper" passiere. "Es kommen Dinge ans Licht, die sind nicht akzeptabel", so Lennart Hoppe. Zum bunten Protest seien alle Dresdner eingeladen, die mit den Abläufen der Ordensverleihung unzufrieden sind. Die Veranstalter rechnen mit 300 bis 500 Besuchern. "Wir wünschen uns zwar Tausende, aber da muss auch das Wetter mitspielen", meinte Hoppe.

Amnesty International mahnt

Bildrechte: dpa Mit Blick auf die Semperoper halten Aktivisten von Amnesty International ab 16 Uhr eine Mahnwache für Menschenrechte ab. Etwa 20 Mitstreiter wollen auf die Menschenrechtslage in Ägypten hinweisen und darauf, dass Machthaber al-Sisi tausende Menschen willkürlich verhaften ließ. Der Verein will auch Handzettel an die 15.000 erwarteten Ballbesucher auf dem Theaterplatz verteilen.

Dass man überhaupt daran gedacht hat, Ägyptens Präsidenten al-Sisi den St. Georgs-Orden zu verleihen, ist skandalös. Sebastian Lupke Sprecher für Amnesty International Sachsen

Sebastian Lupke von der Amnesty-International-Bezirksgruppe Sachsen ärgerte sich schon im Januar über die Begründung zur Preisverleihung, in der der Semperopern-Verein al-Sisi als "Hoffnungsträger und Mutmacher eines ganzes Kontinents" herausgehoben hatte. Auch wenn der Verein den Preis mittlerweile aberkannt hatte, bleibt das Ganze für Lupke trotzdem ein "fatales Zeichen, das autokratische Herrscher legitimiert und aufwertet".