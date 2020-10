In Dresden haben Erzieherinnen und Erzieher, Straßenwärter und Forstleute mit einer Protestaktion auf die ungleiche Arbeitszeit in Ost und West aufmerksam gemacht. Zu der Kundgebung am Sonnabend vor dem Sitz des kommunalen Arbeitgeberverbandes hatte der Sächsischen Erzieherverband (SEV) aufgerufen.