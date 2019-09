Fast drei Jahre nach den Angriffen auf Flüchtlinge beim Stadtfest in Dresden beginnt heute am Landgericht der Prozess gegen zwei mutmaßliche Täter. Die Männer sind 29 und 32 Jahre alt. Die Anklage wirft ihnen gefährliche Körperverletzung und besonders schweren Landfriedensbruch vor. Der 29 Jahre alte Beschuldigte ist zudem wegen versuchten Mordes angeklagt, da ein Mann durch einen heftigen Fußtritt schwere Kopfverletzungen erlitt.

Der 29-Jährige sitzt seit Januar in Untersuchungshaft, der 32-Jährige ist seit Dezember 2017 Beschuldigter in einem anderen Strafverfahren bei der Staatsschutzkammer des Landgerichts Dresden und ebenfalls in Untersuchungshaft. In diesem Prozess geht es um rechtsextreme Überfälle mit der Gruppe "Freie Kameradschaft Dresden".