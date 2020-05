Vier Monate nach der Hausbesetzung in der Dresdner Neustadt sind zwei Mann vor dem Amtsgericht Dresden angeklagt. Ihnen wird Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die beiden hatten mit 19 weiteren Persnen sechs Tage lang im Januar 2020 drei leere Gebäude im Stadtteil Neustadt besetzt. Sie wollten auf den jahrelangen Leerstand hinweisen und kritisierten das Brachliegen, während die Mieten in Dresden immer weiter stiegen.

Ein Sprecher der Aktivistengruppe kritisierte vor dem Prozess den Umgang mit Leerstand in Dresden und verwies darauf, dass das Areal in der Königsbrücker Straße 12 bis 16 mitten in der Neustadt seit 30 Jahren ungenutzt sei. "Dem selbsterklärten Auftrag der Argenta Group, brachliegende Grundstücksflächen zu revitalisieren und das 'Stadtbild zu erhalten' wird damit nicht nachgekommen. Schon Erich Kästner beschrieb die historischen Gebäude in seinen Gedichten und sie zählen noch heute zu den denkmalschutzwürdigen 'Lingner Bauten'", sagte der Sprecher.