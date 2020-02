Im Mai vergangenen Jahres wurden die Kinder in der Wohnung des Angeklagten in der Dresdner Neustadt gefunden. Bildrechte: Roland Halkasch

Das Ehepaar lebte getrennt, die Kinder waren bei dem Vater zu Besuch. Die Mutter der zwei Jahre alten Tochter und des fünfjährigen Sohnes berichtete, dass der Angeklagte sie in seine Wohnung in der Dresdner Neustadt gebeten habe, als sie ihm am Abend des 9. Mai 2019 ein Kuscheltier bringen wollte. Als sie dann in das Haus trat, habe er ihr mit einem harten Gegenstand in den Nacken geschlagen und sie gewürgt. "Du wirst heute sterben", habe er ihr gesagt. Dann sei sie bewusstlos geworden.



Laut Anklage hatte der Mann die Kinder zuvor in seiner Wohnung erwürgt und ihnen Bauschaum in die Mundhöhle gespritzt. Damit habe er sichergehen wollen, dass sie sterben. Polizisten fanden die leblosen Kinder unter einer Decke im Doppelbett des Angeklagten versteckt. Der 55-Jährige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.