Am Oberlandesgericht Dresden beginnt am Dienstag der Berufungsprozess im Streit um Holzkunst aus dem Erzgebirge. Der Firma Sigro aus Falkenstein im Vogtland war vom Landgericht Leipzig untersagt worden, Produkte als Erzgebirgskunst zu verkaufen, die nicht komplett im Erzgebirge gefertigt wurden. Unternehmensschef Mike Singer von Sigro will die Unterlassungsanordnung nicht hinnehmen. "Es gibt immer Teile, die zugeliefert werden und das ist gängige Praxis", sagte Singer MDR SACHSEN. Es werde hier versucht, eine Firma aus dem Vogtland in Misskredit zu bringen und dagegen wehre man sich. Schließlich gebe es gar nicht mehr so viele Hersteller, die alle Figuren und jedes Kleinteil noch selbst machen könnten.