Prozess nach Angriff auf Jugendamtsleiter von Dresden

Am Amtsgericht Dresden beginnt am Dienstagvormittag ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 46-Jährigen. Der Mann hatte im November 2018 Claus Lippmann, den Leiter des Dresdner Jugendamtes, auf den Fluren des Amtsgerichts angegriffen und schwer verletzt. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.

Eigentlich sollte sich Torsten K. an jenem Novembertag wegen Beleidigung und Nötigung verantworten. Er hatte in E-Mails die Mitarbeiter des Jugendamts bedroht und beleidigt. Sie würde der ganze Hass eines Vaters treffen, hieß es darin unter anderem. Dreh- und Angelpunkt war wohl der langjährige Streit um das Sorge- und Umgangsrecht mit seinen Kindern. Der Leiter des Dresdner Jugendamtes sollte in dem Prozess im vergangenen Jahr als Zeuge aussagen. Doch den Jugendamtsleiter trafen Wut und Rache. Er wurde mit einem Autoschlüssel attackiert, musste unter anderem am Auge operiert werden.