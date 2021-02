Am Landgericht Dresden hat am Vormittag der Prozess um ein verbotenes Autorennen mit Todesfolge begonnen. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 32 und 24 Jahren. Sie haben sich zum Prozessauftakt nicht geäußert. Laut Anklage sollen sich im August 2020 zu einem Wettrennen verabredet haben und mit ihren Autos durch die Dresdner Innenstadt gerast sein. Dabei hatte ein Auto einen sechs Jahre alten Jungen erfasst. Das Kind wurde gegen eine Bushaltestelle geschleudert und wurde so schwer verletzt, dass es starb. Am Tod des Kindes hatten im vorigen Sommer viele Dresdner Anteil genommen.