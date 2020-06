Am Landgericht Dresden beginnt am Montag der Prozess gegen einen Kampfsporttrainer wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Laut Gericht soll sich der 50-Jährige über Jahre an minderjährigen Jungen beim Sport in der außerschulischen Nachmittagsbetreuung oder bei Trainingslagern vergangen haben. Es geht um rund zehn Opfer, wobei diese teilweise nicht namentlich bekannt sind, wie eine Gerichtssprecherin sagte.