Am Landgericht Dresden hat am Dienstag der Prozess gegen einen Malermeister aus Meißen begonnen. Er hat zugegeben, in rund 60 Fällen betrogen zu haben. Er bezahlte Rechnungen unter anderem von ungedeckten Konten. Auf diese Weise finanzierte der gelernte Betriebswirt seinen Lebensunterhalt. So habe er einerseits fingierte Rechnungen über Malerleistungen gestellt, die niemals von ihm erbracht worden sind.