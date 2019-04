Fragen und Antworten Urteil im Meineidprozess gegen Frauke Petry erwartet

Hauptinhalt

Am Dienstag soll das Urteil im Meineidprozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Geldstrafe, die Verteidigung plädiert für einen Freispruch. Worum geht es in dem Prozess? Und was ist bislang passiert?