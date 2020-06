Der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogenschmuggler am Landgericht Dresden geht am Donnerstagmittag mit den Plädoyers der Verteidigung weiter. Die Staatsanwaltschaft hatte jeweils elf Jahre Haft für die Angeklagten verlangt. Sie sieht es als erwiesen an, dass die beiden mongolischen Staatsbürger 70 Kilogramm Heroin im Wert von drei Millionen Euro nach Deutschland eingeführt haben. Das Urteil soll ebenfalls am Donnerstag fallen.