Wer sind die Angeklagten? Der 43-jährige Daniel A. war laut Anklage der "Vollstrecker" in der Gruppe und für gruppeninterne Sanktionen sowie für die Eintreibung von Mitgliedsbeiträgen zuständig. Er stammt aus Chemnitz.



Der 31-jährige Marcel L. soll "Ansprechpartner" für die Mitglieder und "Vertrauensperson" für die Streitschlichtung innerhalb der OSS gewesen sein. Er lebte nach Informationen des "Nordkurier" zuletzt in einem kleinen Dorf bei Ferdinandshof in Mecklenburg-Vorpommern. Vorher wohnte er in Meerane bei Zwickau, wo er 2014 für die NPD zur Kreistagswahl kandidierte, aber scheiterte.