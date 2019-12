Im Prozess um die rechtsextreme Gruppierung "Revolution Chemnitz" soll die mögliche Verbindung eines Beschuldigten zum Verfassungsschutz in Sachsen geklärt werden. Einen entsprechenden Beweisermittlungsantrag brachte einer der Verteidiger am Dienstag, dem 15. Verhandlungstag am Oberlandesgericht Dresden, ein. Alle anderen Verteidiger und auch die Anwältin der Nebenklage schlossen sich dem Antrag an. Damit soll zugleich Klarheit darüber erlangt werden, ob und wie ein Geheimdienstmitarbeiter in die Ermittlungen involviert war.