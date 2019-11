Mit der Vernehmung einer weiteren Zeugin geht am Donnerstag vor dem Amtsgericht Cottbus der Prozess um den Unfalltod einer ägyptischen Studentin weiter. Angeklagt ist ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Dresden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Er soll in den frühen Morgenstunden des 15. April 2017 einen Unfall verursacht haben, bei dem die Fußgängerin so schwer verletzt wurde, dass sie kurze Zeit später starb. Im Prozess ging es bislang darum, mit welcher Geschwindigkeit der Angeklagte fuhr, als er die Studentin mit seinem Auto erfasste.