Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat eine mutmaßliche Unterstützerin der IS-Terrormiliz verurteilt. Nach acht Verhandlungstagen sahen es die Richter am Donnerstag als erwiesen an, dass sich die 37 Jahre alte Frau aus Syrien des Werbens um Mitglieder oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gemacht hat.

Die verhängte Freiheitsstrafe von 15 Monaten wurde die für eine Zeit von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss die Fraus die Kosten des Verfahrens tragen. Das Gericht verhängte zudem Auflagen: Die Syrerin darf keinen Kontakt mehr zu Personen haben, die sich dem IS nahe fühlen. Und sie muss einen Deutschkurs besuchen. Möglicherweise, so der Vorsitzende des Senats, verliere sie ihren Status als anerkannter Flüchtling.

Die Richter betonten, Fatema A. sei nicht für ihre tief gefestigte religiöse Überzeugung verurteilt worden, sondern weil sie vor allem versucht habe, einen 17-Jährigen für den IS zu werben. Der junge Mann war im November 2018 in einem gesonderten Verfahren verurteilt worden. Das OLG verhängte damals eine Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gegen den Asylbewerber, der auch ein Attentat in Erwägung gezogen haben soll.