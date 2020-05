Bildrechte: xcitepress

Am Dienstag soll am Landgericht Dresden das Urteil im Fall von zwei im vergangenen Jahr getöteten Kindern fallen. Die Mutter der Kinder war im Mai 2019 nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Angeklagt ist der Vater der Kinder. Die Richter müssen entscheiden, ob es sich um Mord oder eine Verzweiflungstat im Affekt handelte. Während des Prozesses hatte der 56 Jahre alte Angeklagte in seinem letzten Wort die Verantwortung für den "Mord", wie er es nannte, übernommen. Zuvor hatte er erst lange zu seinen Taten geschwiegen und dann gesagt, er könne sich an keine Details erinnern.

Der Fall im Rückblick

Der fünf Jahre alte Leo und seine zweijährige Schwester Maja lebten seit der Trennung ihrer Eltern bei der Mutter. Regulär waren sie über Nacht zu Besuch beim Vater, einem gebürtigen Franzosen. Als die 27 Jahre alte Mutter, eine gebürtige Senegalesin, am Abend des 9. Mai mit ungutem Gefühl nach ihren Kindern sehen will, liegen diese leblos im abgedunkelten Schlafzimmer - und Laurent F. wartet auf seine Noch-Frau. Er attackiert sie bis zur Bewusstlosigkeit und bedroht sie. Als Passanten den Übergriff sehen und eingreifen, lässt er von ihr ab. Während des Prozesses wird klar, dass der Vater seine Kinder schon am Nachmittag erwürgt und den Bewusstlosen schnell härtenden Bauschaum in die Mundhöhlen gesprüht hatte. Die Kindsmutter überlebte den Angriff nur knapp. Sie ist traumatisiert und noch immer in Therapie.

Der angeklagte Vater

Nachbarn in Dresden-Neustadt beschrieben den Angeklagten als sehr eifersüchtig. Er soll seine Frau, oft geschlagen und in der Wohnung eingesperrt haben. Im März 2018 floh die Kindsmutter ins Frauenhaus. Konflikte wegen des Umgangsrechts folgten. Letztlich durften die Kinder ihren Vater an zwei Tagen pro Woche und jedes zweite Wochenende besuchen. Für den Angeklagten kam das einer "Amputation" gleich, hieß es vor Gericht. Er habe stets nur das Beste für sie gewollt und dass er sich töten wollte.

Der gelernte Koch ist wegen zweifachen sowie versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Mit Blick auf das zu erwartende Urteil wurden weitere Vorwürfe gegen ihn wegen Rauschgiftdelikten im Zusammenhang mit Drogenkurierfahrten fallen gelassen. Zudem wurde der Mann früher schon wegen Vergewaltigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Das sagt die Staatsanwalt

Die Staatsanwaltschaft verlangt die Höchststrafe lebenslang und beantragte die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das soll eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließen. Denn aus Sicht der Staatsanwaltschaft wollte er seine Familie aus verletzter Eitelkeit und Besitzanspruch auslöschen. Der Angeklagte habe Trennung und Verlust der Kinder nicht verwinden können und sich an seiner Frau rächen wollen. Daher seien Sohn und Tochter "aus niederen Beweggründen, heimtückisch und grausam" getötet worden.

Die Verteidung und Gutachteraussagen

Der Verteidiger des Abgeklagten sprach von einem psychischem Ausnahmezustand, der "Affekt" habe sich über Monate aufgebaut und zugespitzt. Laurent F. habe nicht akzeptiert, dass andere über ihn bestimmten. Ein forensischer Gutachter stellte bei dem Mann dominantes und aggressives Verhalten nach Trennungen fest. Er überhöhe sich selbst und werte andere ab. Der Experte hält ihn für voll schuldfähig.