Ein 37-jähriger Mann muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Dresden verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, im Sommer vergangenen Jahres drei Mädchen zwischen zwölf und 14 Jahren sowie eine 23-Jährige überfallen, missbraucht und teils vergewaltigt zu haben. Seine Opfer zog er unter anderem im Dresdner Priesnitzgrund oder in der Flutrinne meist vom Fahrrad, hielt ihnen den Mund zu und verging sich an ihnen. Bei seiner letzten Tat Ende Juli vergangenen Jahres konnten hinzukommende Spaziergägner die Polizei rufen. Ob die Kinder zur Verhandlung erschienen müssen hängt davon ab, ob der Mann die Taten gesteht. Mit einem Urteil ist voraussichtlich Mitte März zu rechnen. Insgesamt sind neun Verhandlungstage vorgesehen und rund 40 Zeugen geladen.

In der vergangenen Woche ist gegen den Beschuldigten eine weitere Anklage erhoben worden. Demnach soll er im Juni 2018 ein Mädchen in Bad Gottleuba zu Boden gerissen und sich an ihr vergangen haben.