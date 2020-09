Der Kurzfilm "Masel Tov Cocktail" von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch hat beim 32. Filmfest Dresden den vom Mitteldeutschen Rundfunk mit 4.000 Euro dotieren Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb gewonnen. Den "Goldenen Reiter" in dieser Kategorie überreichte am Sonnabend MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt.

Der Publikumspreis des Filmfests Dresden ist nicht die einziger Auszeichnung für den Kurzfilm "Masel Tov Cocktail". Er gewann auch den Publikumspreis für den besten mittellangen Film beim Filmfestival "Max Ophüls Preis 2020". Zudem soll der Film am 2. Oktober mit dem Civis Medienpreis in der Kategorie "Young C" ausgezeichnet werden. Am 4. Oktober strahlt Das Erste den Film aus. Anschließend wird "Masel Tov Cocktail" sechs Monate lang in der ARD Mediathek zur Verfügung stehen.