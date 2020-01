Zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven haben die Rundfunkanstalten der ARD das "Beethoven-Experiment" gestartet. Dabei werden Konzerte, Workshops und Mitmachangebote um den Jubilar in einer ARD-Woche der Musik gebündelt. Der MDR hat dazu zwei besondere Veranstaltungen in Sachsen im Programm. Am Dienstag feierten Grundschüler in Radeburg bei Dresden den Geburtstag mit einem großen Mitmachkonzert. Star-Gast war die Maus von der "Sendung mit der Maus".