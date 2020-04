Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Dresden schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 79-Jährige auf der Winterbergstraße unterwegs, als er unvermittelt die Spur wechselte. Dabei übersah der Radfahrer laut Polizei offenbar ein Auto, das in gleicher Fahrtrichtung von hinten kam. Er stieß mit dem Auto zusammen. Der 79-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Winterbergstraße war in Folge des Unfalls zwischen Gasanstaltstraße und Rennplatzstraße gesperrt.