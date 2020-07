An der S81 in Friedewald bei Radebeul beginnt am heutige Montag der Bau eines Radweges. Dafür wird ein parallel verlaufender Waldweg umgebaut. Der Abschnitt ist nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr 1,5 Kilometer lang, die Kosten liegen bei 100.000 Euro. Im November 2018 war auf der S81 der Dresdner Schulamtsleiter auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Autofahrer war betrunken. Das Amtsgericht Meißen verurteilte ihn später wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft. Der Unfall hatte in der Region für Entsetzen gesorgt. Eine Bürgerinitiative hat sich bei der Kommunalpolitik für einen Radweg eingesetzt und eine Petition im Internet gestartet.