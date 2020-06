SPD-Stadträtin Viola Vogel sagte, der Lückenschluss in der Hüblerstraße sei überfällig. "Der Straßenumbau hat vor Ort viel Kopfschütteln erzeugt." Für den Radstreifen müssen laut Stadtverwaltung allerdings etwa 13 Parkplätze am Schillerplatz weichen. Vogel spricht sich deshalb dafür aus, mit den Gewerbetreibenden Gespräche zur Gestaltung der Parktarife in der Schillergalerie zu führen. "Es ist doch absurd, wenn ein Parkhaus fast immer zu 60 Prozent leer steht und auf der Straße davor um jeden Parkplatz gestritten wird."

Auch die Stadtverwaltung hält den Wegfall der Parkplätze angesichts der "selbst an Marktagen nicht annähernd ausgelasteten Tiefgarage" für vertretbar. Die Verwaltung hatte die Radfahrstreifen im vergangenen Herbst zunächst nur in Teilabschnitten realisiert. Der Radstreifen endete an Parkplätzen, die den Radverkehr zum gefährlichen Ausweichen auf den Fußweg oder in den Gegenverkehr zwangen. Der Fahrradclub ADFC machte am Mittwoch mit einer Fahrrad-Demo auf die unübersichtliche Verkehrssituation aufmerksam.