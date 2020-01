An der Staatsstraße 81 zwischen Friedewald und Dippelsdorf im Landkreis soll nun doch ein Radweg entstehen. Auf der 2006 eröffneten Umgehungsstraße zwischen Flughafen Dresden und der Auer-Kreuzung ist im Spätherbst 2018 ein Radfahrer von einem betrunkenen Autofahrer umgefahren und dabei getötet worden. Seither gab es wiederholt Forderungen und auch eine Petition für mehr Verkehrssicherheit. Nun reagiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Vom Lasuv hieß es am Montag: "Um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und den Verkehrsfluss auf der S 81 zu verbessern, sollen zukünftig Radwegalternativen parallel der Staatsstraße angeboten werden."

Dazu soll ein unbefestigter Weg zum Radweg ausgebaut werden. Dieser verläuft zwischen der Ortslage Dippelsdorf und dem Friedewald oberhalb von Coswig. Der Weg erstreckt sich den Angaben zufolge über 170 Meter von der alten S81 bis zum sogenannten St. Ullrich Tunnel, der die neue S81 unterquert. Der Weg soll auf einer Breite von 2,50 Metern asphaltiert werden.



Die Arbeiten zur Bauvorbereitung sollen in Kürze beginnen. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde werden bereits in der kommenden Woche vor Beginn der Vegetations- und Brutsaison schwächere Bäume und Gebüsch beseitigt. Insgesamt sollen nach Angaben des Lasuv in diesem Jahr drei neue Radwegabschnitte an der S81 im Bereich von Friedewald und Dippelsdorf gebaut werden.