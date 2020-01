Für Judith Rakers, Moderatorin des diesjährigen Dresdner Semperopernballs, ist dieser mit der Verleihung eines Ordens an Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi zum politischen Ereignis geworden. Die Tagesschau-Sprecherin soll neben Sänger Roland Kaiser durch den Abend führen. Raker schrieb auf Twitter: "Mich irritiert diese Verleihung sehr und ich bin seitdem in Gesprächen über die Konsequenzen, die ich als Moderatorin des Balls ziehen möchte."

Auch Schlagersänger Roland Kaiser denkt über seine Teilnahme am Semperopernball nach. "Ich hatte mich sehr darauf gefreut, den Semperopernball an der Seite von Judith Rakers zu moderieren", erklärt er auf Facebook. "Durch die Verleihung des St.Georgs-Ordens an den ägyptischen Machthaber Abdel Fattah al-Sisi ist aus dem rauschenden kulturellen Ereignis ein politisches geworden", findet auch Kaiser. "Ich bin - ebenso wie Judith Rakers - irritiert über die Ordensvergabe und deshalb seit Bekanntwerden dieser Verleihung in Gesprächen über die Konsequenzen, die ich voraussichtlich ziehen werde." Erst nach den Gesprächen wolle er sich konkret äußern.



Einfluss auf die Gästeliste des Balls oder die Preisträger des St. Georgs-Ordens habe der MDR hingegen nicht. Erst durch Presseanfragen am Wochenende habe der MDR von der Preisvergabe an al-Sisi erfahren. Am Montagmorgen habe der Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi dem Vorsitzenden des Semperopernballvereins Frey in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass der MDR über diese Preisträgerentscheidung sehr irritiert sei und eine mögliche Preisverleihung an Abd al-Fattah as-Sisi im Rahmen des Semperopernballs nicht übertragen würde, sollte es dazu kommen.