Staatsanwaltschaft und Polizei haben erneut im Zusammenhang mit dem Juwelenraub im Dresdner Historischen Grünen Gewölbe Gewerberäume in Berlin durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, stand das Fluchtauto dieses Mal im Fokus. Durchsucht wurden demnach am Mittwoch wie schon am 9. September mehrere Betriebsstätten, bei denen der Verdacht bestehe, dass sie den als Fluchtfahrzeug genutzten und später in Brand gesetzten Audi S6 kurz vor der Tat im Auftrag der Täter mit Folien umgestaltet haben. Ziel soll es gewesen sein, das äußere Erscheinungsbild des Fahrzeugs zu verändern.