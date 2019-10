Das Reha-Klinik-Zentrum Raupennest in Altenberg gehört laut "Focus Gesundheit" wieder zu den besten in Deutschland. Das geht aus dem jüngsten Ranking hervor. Dafür haben Mitarbeiter des Nachrichtenmagazins mehr als 1.000 Reha-Kliniken geprüft - 440 schafften es in die Empfehlungsliste. Auswahlkriterien waren das Ansehen der Kliniken und das medizinische Angebot aus Sicht von Ärzten und Patienten. Das Raupennest Altenberg gehört zur Johannesbad-Klinikgruppe und ist das vierte Jahr in Folge auf der Besten-Liste des "Focus".