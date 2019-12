In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in der Hamburger Straße in Dresden läuft seit Freitagmorgen eine Razzia. Wie die Bundespolizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, geht es um organisierte Kriminalität. Demnach wurden vier Haftbefehle gegen eine Frau und drei Männer aus Georgien vollstreckt. Ihnen wird gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen.