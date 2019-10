Jeder Bauherr hat es letztlich selbst in der Hand zu entscheiden, wie er die gebaute Umwelt in Radebeul mitgestalten will.

Weil die große Nachfrage nach Wohnungen im Speckgürtel um Dresden in absehbarer Zeit nicht nachlassen wird, sei auch die Stadt Radebeul gefordert, "sich diesem zu stellen", erklärte die Stadt auf Anfrage. Entsprechende Konzeptionen sollen fortgeschrieben werden. Die Stadt räumte zugleich ein, dass die bundesweit empfohlene "maßvolle Innenverdichtung" dazu führen kann, dass freie Flächen bebaut werden. "Gegenwärtig wird die Erarbeitung von Satzungen geprüft, die den Erhalt historisch gewachsener Strukturen (wie z.B. in der Ober- und Niederlößnitz) noch besser sichern kann."

Insgesamt gesehen seien die Mieten in Radebeul moderat gestiegen, so die Stadt. So mussten Mieter im Jahr 2001 für Wohnungen, die vor 1918 enstanden sind (60 bis 100 Quadratmeter), in der höchsten Ausstattungsklasse laut Mietspiegel durchschnittlich 6,60 Euro/Quadratmeter bezahlen. 2019 lag dieser Wert demnach bei 7,20 Euro. Für Wohnungen der gleichen Größe, die zwischen 1991 und 2004 gebaut wurden, entwickelte sich der Mittelwert von 5,39 auf 6,35 Euro.