Kerstin Walther aus Dresden ärgert sich über Funklöcher beim Bahnfahren:

"Mit dem Zug von Dresden nach Norddeutschland fahren ist eine Odyssee (...). Sobald ich mit dem Zug die sächsisch-brandenburgische Ländergrenze überfahre, bin ich im Dunkelnetzland. Erst in Berlin habe ich wieder Empfang. Von da aus weiter, raus aus dem Speckgürtel und schon wieder Dunkelnetzland! Außer auf großen Bahnhöfen mit Telekom-WLan gibt es keinen Empfang und das bis Wismar! Bis dahin musste ich den Akku zwei Mal aufladen, weil er sich bei der Netzsuche entladen hat.

Wenn ich von Dresden nach Altenberg fahre, ist es genauso. Kein Empfang außerhalb von Ortschaften und innerorts auch nur H- oder E-Empfang. Selbst von Dresden nach Sebnitz gibt es stellenweise nicht mal H oder E. Rund um Stolpen ist nicht mal Telefonempfang. In Tschechien habe ich supertolles Netz, sogar in Hrensko an der Elbe. Nur in Hrensko selbst, zwischen den Felsen, nicht."