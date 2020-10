Ein Polizist in Dresden ist wegen rechtsextremer Äußerungen vom Dienst suspendiert worden. Wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte, sei er mit verfassungsfeindlichen Chatbeiträgen aufgefallen. Gegen den 38-Jährigen laufe ein Disziplinarverfahren.

Laut einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" ist der Staatsschutz bei Ermittlungen rund um die rechtsextreme Gruppe "Freie Kameradschaft Dresden" auf den Beamten gestoßen. Demnach habe er sich in einer Chatgruppe von Mitarbeiter der Security-Szene verfassungsfeindlich geäußert.

Erst im September war ein Polizist in Leipzig vom Dienst ausgeschlossen worden. Er steht laut Polizei in dringendem Verdacht, sich in einem Chat rechtsextrem und rassistisch geäußert zu haben .