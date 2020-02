Durch den Regen ist der Elbpegel angestiegen. In Dresden betrug der Wasserstand am Dienstagnachmittag 1,46 Meter. Der Prognose zufolge soll morgen die Zwei-Meter-Marke überschritten werden. Der Geschäftsführer der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH, Heiko Loroff, sagte: "Wir sind voller Vorfreude und Elan, beobachten aber auch jeden Tag, ob das Wetter hält, dass es sich lohnt, die Frachtschiffe in die Elbe hineinzuziehen."

Vorbereitungen in den Häfen laufen

Derzeit seien die Schiffe noch in den Kanalgebieten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, auf der Mosel sowie auf dem Rhein unterwegs. Ein Wasserstand von zwei Metern würde bedeuten, die Frachtschiffe wieder mit bis zu 1.000 Tonnen voll beladen zu können. "Zunächst sollen die Schiffe die sächsischen Häfen in Riesa und Dresden ansteuern, später von hier aus wieder bis Hamburg fahren", so Loroff.



Damit die Verladung möglichst schnell erfolgen kann, werden bereits in den Häfen Behälter mit Frachtgut gefüllt, die dann komplett auf die Kähne geladen werden können. So konnten schon in der Vergangenheit kleinere Flutwellen von den tschechischen Stauwehren genutzt werden, um Schrott oder sperrige Großmaschinen auf der Elbe zu transportieren.

Niederschläge sorgen für Verkehrsbehinderungen