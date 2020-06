Die Regenbogenflagge für Toleranz darf weiter vor dem Justizministerium in Dresden hängen bleiben. Das hat das Verwaltungsgericht Dresden am Freitag entschieden. Es wies damit den Eilantrag eines Bürgers ab. Der hatte geltend gemacht, das Hissen der Flagge widerspreche der geltenden Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatskanzlei zur Beflaggung von Dienstgebäuden. Das Aufziehen der Flagge verletze ihn zudem in seinen Grundrechten. Dem folgte das Gericht nicht.