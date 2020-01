Ohne baldigen massiven Regen drohen 2020 regional erneut Missernten, warnen Experten vom Deutschen Wetterdienst. Denn der ein oder andere Schauer am Wochenende oder in der Woche ersetzt nicht das, was die Böden dringend brauchen: Langanhaltende und großflächige Niederschläge, die den Boden tief gehend wässern.