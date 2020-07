Sachsens Sozialministerin Petra Köpping will am Mittwoch Maßnahmen vorstellen, die ein besseres Miteinander im Freistaat fördern sollen. Dazu wird Köpping am Vormittag eine Regierungserklärung im Landtag abgeben. Spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015 haben sich auch in Sachsen tiefe Risse in der Gesellschaft offenbart. Gegen diese möchte Köpping nun vorgehen.