Ab Montag werden bis zum 4. Oktober die Dresdner A17-Tunnel gereinigt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Sowohl in Richtung Dresden als auch in Richtung Prag werden im Tunnel Coschütz, der Weißeritztalbrücke, dem Tunnel Dölzschen und dem Tunnel Altfranken Arbeiten an Drainage- und Sammelleitungen sowie sogenannten Schlitzrinnen durchgeführt. Während dieser Zeit wird der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet. Die halbseitigen Sperrungen sind jeweils von 19 bis 5 Uhr geplant.