Nach umstrittenen Twitter-Äußerungen des Geschäftsführers der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Siegfried Reiprich, wird die Kritik gegen ihn lauter. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch distanzierte sich "scharf von den jüngsten Äußerungen, die der Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten an die Opfer politischer Gewaltherrschaft, Siegfried Reiprich über die Plattform Twitter verbreitet hat".

Der angedeutete Vergleich zwischen den jüngsten Krawallen in Stuttgart und den NS-Pogromen 1938 verkennt die Wesensmerkmale von politischer Gewaltherrschaft. Das widerspricht klar dem Sinn der Gedenkstättenarbeit.

Der Stiftungsgeschäftsführer Siegfried Reiprich hat vor einigen Tagen bekanntgegeben, dass er seinen Dienstvertrag zum 30. November beenden will.



Franz Sodann von den Linken sagte: "Es würde weiteren Schaden von der Stiftung und dem Freistaat abwenden, wenn Siegfried Reiprich schon vor Jahresende aus dem Amt schiede." Er habe der Erinnerungskultur in Sachsen "schweren Schaden" zugefügt.



Schon 2016 wurde Reiprich auch wegen seiner Amtsführung kritisiert. Auch die sächsischen Grünen und SPD-Landtagsmitglied Frank Richter fordern nun zeitnahe Konsequenzen. Reiprich hatte über die Randale in Stuttgart getwittert: "War da nun eine Bundeskristallnacht oder 'nur' ein südwestdeutsches Scherbennächtle?"