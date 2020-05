Sechs Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Karl-May-Museum Radebeul kehrt René Wagner zurück. Der Vorstand hat den ehemaligen Direktor am Dienstag einstimmig zum Interimsgeschäftsführer bestellt. Das teilte der Vorstandsvorsitzende der Karl-May-Stiftung und Radebeuler Oberbürgermeister Bert Wendsche nach einer Sitzung mit. Mit René Wagner habe eine Person gewonnen werden können, die gut in der Karl-May-Szene vernetzt ist und "Karl May in all seiner Vielfalt kennt", so Wendsche. René Wagner habe sich bereiterklärt, bis zum 30. Juni unentgeltlich das Museum zu leiten.



Weitere Informationen in Kürze.